Mittwoch, 31. Januar 2018

Das Demokratische Forum der Deutschen war vor kurzem Gastgeber des Schachturniers in Memoriam an die verstorbene Großmeisterin Cristina Foișor. Das im Temeswarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus veranstaltete Treffen vereinte viele der großen Namen des rumänischen Schachsports. Sabina Foișor, die Tochter der verschiedenen Großmeisterin, spielte einen Simultanvergleich gegen mehrere Schach spielende Temeswarer Kinder. Sabina Foișor ist Schachmeisterin des vergangenen Jahres in den USA. „Ich freue mich, dass sehr viele Kinder teilgenommen haben. (…) Wir hoffen, auch in den kommenden Jahren Gastgeber dieses Memorials sein zu dürfen“, sagte der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț, der in seiner Jugend selbst Schach gespielt hat und während seines Militärdienstes Armeemeister Rumäniens geworden war. Seine in Deutschland lebende Schwester, Otilia, trägt den Titel einer Internationalen Schachmeisterin.(st) Foto: Zoltán Pázmány