75 Jahre West-Universität

Mittwoch, 15. Mai 2019

Vor wenigen Tagen haben die diesjährigen Absolventen der West-Universität Temeswar ihre Abschlussfeier vor dem Operngebäude gehalten Foto: Zoltán Pázmány

Auf 75 Jahre schaut die West-Universität Temeswar zurück, die Feier wird am Freitag ab 13 Uhr in der Aula Magna begangen: Nach der Eröffnungsrede des Rektors Prof. Dr. Marilen Pirtea folgen die Grußworte der Gäste. Im Anschluss findet ein künstlerisches Programm statt, das von Lehrkräften und Studenten der Fakultät für Musik und Theaterwissenschaften bestritten wird. Höhepunkt ist der Besuch des Staatspräsidenten Klaus Johannis, der um 14 Uhr an der West-Universität erwartet wird. Um 14:45 Uhr wird in Anwesenheit des Staatspräsidenten die Tafel mit dem Königlichen Dekret für die Gründung der Universität vor dem Hauptgebäude enthüllt. (scn)