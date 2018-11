Banater Zeitung 25. Leser kommen zu Wort

Donnerstag, 15. November 2018

Ein Jubiläum gibt Anlass Rückschau zu halten. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Zeit, als die Banater Zeitung plötzlich eine Wochenzeitung wurde, wobei ich mir Gedanken machte, ob dies ein Erfolg wird. Es wurde einer und ich lese schon die ganzen Jahre die Banater Zeitung mit der „Pipatsch“. Die „Macher“ bemühen sich immer wieder, um neue Ideen für den Leser auf das Papier zu bringen. Es wurden neue Konzepte entwickelt und es wird ein großes Kapitel des Banater Alltags dem Leser nahegebracht. Seit Herr Thiel, die Leitung übernommen hat, hat sich viel im positiven Sinn verändert. Er war auch derjenige der die Zeitung vielen Leser in Deutschland wieder ins Haus gebracht hat und das ist lobenswert.

Herzlichen Glückwunsch an die Zeitung und ihre Redakteure, aber auch an alle die dazu beitragen das sie in dieser Form erscheinen kann. Möge sie uns noch lange erhalten bleiben und uns weiterhin gut informieren.

Werner Griebel, Vorsitzender der HOG Lenauheim

25 Jahre, ein Jahr jünger als mein Schauspielstudiumanfang (1992). Es gab so vieles über uns in der Zeitung: Prüfungen, Tournees, Ausfahrten, Premieren. Darauf war ich richtig stolz! Waren wir 5 doch die erste Generation deutscher Schauspielstudenten in Temeswar! Davon spielen 3 auch heute noch am DSTT! Auch besonders mag ich die Pipatsch, in meiner Muttersprache! Mama ist abonniert, aber es gibt ja jetzt die Zeitung auch online! Oft kann ich meine Mama dann überraschen: ich weiß früher, was darinsteht! Und so vieles über das Banat! Mindestens 100 Jahre wünsche ich der BZ!

Karina Reitsch, Schauspielerin