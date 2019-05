Bei Redaktionsschluss

Präsident Johannis besucht Temeswar

Mittwoch, 15. Mai 2019

Staatpräsident Klaus Johannis stattet am Freitag, dem 17. Mai, einen Besuch in Temeswar ab. Zunächst ist ein Besuch im Museum zu Ehren der Revolution „Memorialul Revoluției“ vorgesehen, wo eine Ausstellung zum Thema „Die rumänische Revolution und der Beitrag der Minderheiten“ eröffnet wird. Danach wird Präsident Klaus Johannis an der West-Universität erwartet, wo er zum Anlass der 75-Jahr-Feier eine Rede hält. Am Nachmittag stattet der Präsident einen Besuch in der Innerstädtischen Synagoge ab, die zurzeit saniert wird, sowie im „C.D. Loga“-Lyzeum, das heuer sein 100jähriges Bestehen feiert. Anschließend wird Präsident Johannis sein jüngstes Buch „EU.RO“ in der Zentralbibliothek der Universität „Politehnica“ vorstellen. (scn)