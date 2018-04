DFDB-Ehrennadel an Lucian Vărșăndan

Mittwoch, 18. April 2018

Nach zehn erfolgreichen Jahren im Dienste der deutschen Kultur und unserer Gemeinschaft beendet Intendant Lucian Vărșăndan sein Mandat. Unter seiner Leitung hat das Deutsche Staatstheater Temeswar einen großen Aufschwung erlebt und konnte mehrere nationale und internationale Erfolge verbuchen. Bekannte Regisseure aus dem In- und Ausland wurden herangezogen. Die Künstler des DSTT wurden unter der Leitung von Lucian Vărșăndan mehrmals für den UNITER-Preis nominiert. Die Zahl der Zuschauer wuchs stetig. Lucian Vărșăndan genoss als Intendant die Anerkennung seiner Kollegen aus der Theater-Branche, der Kulturinstitutionen landesweit und nicht zuletzt der Banater Theaterbesucher und der Mitarbeiter des DSTT.

Seine Erfolge brachten ihm 2016 die Ernennung zum Staatssekretär im Rumänischen Kulturministerium.

Der Vorstand des DFDB hat in seiner außerordentlichen Sitzung vom 29.03.2018 beschlossen, Lucian Manuel Vărșăndan die Ehrennadel in Gold des DFD Banat in der Vertreterversammlung am 21. April 2018 zu verleihen.