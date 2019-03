DFDB-Vertreterversammlung. 74 Jahre Russlanddeportation

Mittwoch, 20. März 2019

Dem 74. Jahrestag seit der Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion wird am Freitag, den 22. März, im Temeswarer Adam Müller Guttenbrunn-Haus gedacht. Die Veranstaltung, mit einer heiligen Messe, Ansprachen und einer Kranzniederlegung am Denkmal der Deportation, beginnt um 12.15 Uhr.

Eingerahmt wird diese Veranstaltung von bedeutenden Treffen des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat. So findet die Vorstandssitzung des DFDB am Vormittag statt, für den Nachmittag ist die Vertreterversammlung anberaumt.

Zu den Themen der Vorstandssitzung gehören u.a. die Projekte für 2019, die Heimattage der Banater Schwaben in diesem Jahr sowie die Besprechung der Vorschläge für den Aufsichtsrat des Vereins zur Wirtschaftsförderung BVIK Banatia. Auf der Vertreterversammlung werden die Leiter der verschiedenen Forums nahen Einrichtungen zu Wort kommen und der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Gan] wird in seiner politischen Rundschau das neuste aus der hohen Politik vor allem mit Bezug auf das Forum und die deutsche Minderheit präsentieren. An der Vertreterversammlung nehmen, entsprechend der Vertretungsklausel der Ortsforen die jeweiligen Vorsitzenden der Lokalforen und ein Vertreter für jeweils 50 Mitglieder teil.