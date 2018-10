Forumsvertreter in Österreich

Freitag, 26. Oktober 2018

Im Bild (v.l.n.r.): Erwin Josef Țigla, Ovidiu Ganț, Karl Wilfing und Norbert Kapeller. Foto: privat

Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț und der DFBB-Vorsitzende Erwin Josef Țigla befanden sich vergangene Woche auf einem Besuch in Österreich. Dabei trafen die beiden Vertreter des Demokratischen Forums der Deutschen auf den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka wie auch auf Karl Wilfing, Landtagspräsident in Niederösterreich. Bei ihren Gesprächen ging es um die Situation der deutschen Minderheit in Rumänien und um bilaterale Beziehungen. Mit Karl Wilfinger sprachen sie auch über das in Temeswar angesiedelte Rumänien-Kontaktbüro der niederösterreichischen Wirtschaft, ecoplus international. Ihren Gastgebern schenkten die Vertreter des DFD das Album zur Ausstellung über die deutsche Minderheit in Rumänien. (st)