Aus der Parlamentarischen Agenda des DFDR-Abgeordneten im April 2019

Mittwoch, 22. Mai 2019

Präsident Johannis beim Treffen mit der Franktion der Minderheiten. Vor den Konsultationen zum Referendum. Foto: privat

Bei einem Treffen mit Staatspräsident Klaus Johannis sprach der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganț über die aktuelle politische Lage, inklusive deutsche Minderheit. Bei den Konsultationen über das am 26. Mai anberaumte Referendum signalisierte der Parlamentarier die totale Unterstützung seitens der deutschen Minderheit. Ovidiu Ganț beteiligte sich auch an der Buchvorstellung EU.RO von Klaus Johannis im Bukarester Nationaltheater.

Auf der Landesvorstands- und Vertreterversammlung des DFDR wurde der Vorschlag von Ovidiu Ganț einstimmig angenommen, Klaus Johannis die Ehrennadel in Gold des DFDR zu verleihen.

Auf Einladung des Politikers des deutschen Forums besuchte die deutsche Staatsministerin, Monika Grütters, Siebenbürgen. Sie weilte dabei in Hermannstadt, Heltau, Kleinschenk und Kronstadt. In Bukarest traf sich Grütters mit Ovidiu Ganț und dem Abgeordneten seitens der Jüdischen Gemeinschaft, Silviu Vexler.

In einem Gespräch mit Vertretern des Rumänischen Außenministeriums ging es um Themen der Deutsch-Rumänischen Kommission: Bildung, Soziales, Kulturerbe, aber auch um politische Aspekte, wie die Verleumdungskampagne gegen die deutsche Minderheit in Rumänien.

Ein Rundtischgespräch mit jungen Politkern über die Zukunft Europas steht für die aktive Beteiligung des Abgeordneten am Exzellenzprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Ovidiu Ganț war auch anwesend, als in Arad die feierliche Eröffnung der Landesphase für Deutsch Muttersprache über die Bühne ging. Dabei überreichte der Abgeordnete eine Spende des DFDB - die nach Abschluss der Olympiade 40 Preise für die besten Teilnehmer ergaben. Im vergangenen Monat nahm der Parlamentarier auch eine Spende seitens des Vereins Luftfahrt ohne Grenzen für die Lenauschule, für Olympioniken, sowie für Kinder und Jugendliche in Busiasch entgegen.

Treffen gesellschaftlicher Art standen ebenfalls für den Abgeordneten an: Beteiligung an Pessach-Feier der jüdischen Gemeinschaft in Temeswar, an der Vernissage der Evangelischen Kirche AB in Rumänien „Gesichter – Grenzen – Geschichten” im AMG-Haus und die Feier zum 60-sten Geburtstag des legendären Torhüters Helmut Duckadam in der Deutschen Botschaft.