Neue Hymne für Banater Deutsche

DFDB-Vorsitzender schlägt Jung-Gedicht vor

Von: Siegfried Thiel



Mittwoch, 28. September 2016

In den letzten beiden Jahren hat auch die klassische Musik ihren festen Platz bei den Veranstaltungen des Deutschen Forums. Die Vertonung eines Gedichtes über das Banat wird nun zur Hymne der Banater Deutschen. Archivfoto: Zoltán Pázmány

Eine neue Hymne für die Banater Schwaben ist fällig. Mit diesem Vorsatz wandte sich der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat (DFDB), Johann Fernbach, an die Mitglieder im Vorstand des Forums. Das „Heil, dir mein Heimatland“ wird künftig durch das Lied „Mein Heimatland, Banaterland“ ersetzt. Dieser Beschluss wurde einstimmig vom Vorstand gebilligt.





Der Musiker und DFDB-Vorsitzende argumentierte auch, warum eine neue Hymne sinnvoll sei: Die derzeitige Hymne der Banater Schwaben fußt auf der Melodie der Preußischen Hymne, „Heil dir, im Siegeskranz“. (Wahrscheinlich um 1742 vom englischen Komponisten Henry Carey gedichtet und komponiert.) „Sowohl die Melodie, als auch der ursprüngliche Text der heutigen Hymne der Banater Schwaben haben mit der Identität und Geschichte unserer Volksgruppe und Minderheit so gut wie gar nichts zu tun“, sagte Fernbach. Noch mehr: Es sei durch Zufall und aus Unkenntnis der Banater Kulturgeschichte zu dieser teils peinlichen Situation gekommen, die bis heute nicht korrigiert wurde. Bereits in der ersten Strophe heißt es, u.a.: „Rage von Fels zu Meer...“

Fernbach glaubt, die heutige Generation der Banater Deutschen, sowohl in Rumänien, als auch in Deutschland, könne sich mit der Hymne „Heil dir, mein Heimatland“ nicht identifizieren. „Es wäre ein Zeugnis kultureller Armut, wenn wir keine Hymne vorzeigen könnten, die von Dichtern und Komponisten aus den eigenen Reihen geschaffen wurde“, so der Banater Forumsvorsitzende der Banater Zeitung gegenüber.

Vor diesem Hintergrund schlug er als Hymne der Banater Deutschen das Lied „Mein Heimatland, Banaterland!“ vor. Es stammt aus der Feder des Hatzfelder Dichters Peter Jung und wurde von Josef Linster (Sackelhausen) vertont.

Sowohl textlich, als auch musikalisch sei dieses Werk nicht nur ein Heimatlied, sondern es trage auch den Charakter einer Hymne: „Musik und Text erheben von Beginn bis zum Ende jeder Strophe eine Steigerung“, schließt Fernbach.