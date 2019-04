Programm der Ostermessen

Mittwoch, 10. April 2019

Am Sonntag, dem 14. April, feiert die Katholische Kirche den Palmsonntag, den feierlichen Einzug Jesu Christi in Jerusalem. Mit diesem Sonntag beginnt die Karwoche, die Woche der Passion, des Leidens und des Todes unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Da der Hohe Dom „St. Georg" während der Renovierungs- und Sanierungsarbeiten geschloßen bleibt, werden die Pontifikalämter gemäß eines neuen Programms, wie folgend gefeiert:

Am Palmsonntag, dem 14. April , wird das Pontifikalamt in der Pfarrkirche zum hl. Rochus in Temeswar VII. Freidorf zelebriert. Dieses Pontifikalamt wird von Seiner Exzellenz Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar gefeiert.

Am Montag, Dienstag und Mittwoch der Karwoche, werden in den katholischen Kirchen Temeswars alle heiligen Messen nach dem gewöhnlichen Programm zelebriert. Vor allem Beichtglegenheiten sind den Gläubigen in dieser Zeit angeboten; ab Gründonnerstag werden die spezifischen Feier dieser liturgischen Zeit zelebriert.

Gründonnerstag, 18. April : Um 10 Uhr wird die Chrisammesse in der Millenniums-Kirche zu Temeswar II. Fabrikstadt gefeiert.

Diese Heilige Messe ist im ganzen Kirchenjahr einzigartig; an ihr nehmen womöglich alle Priester eines Bistums teil – ein Zeichen der Einheit und der Kollegialität. Während dieser Messe erneuen die Priester vor dem Bischof, ihre Gelübden, die sie bei der Priesterweihe abgelegt haben. Der Hauptzelebrant ist Seine Exzellenz Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar. Ebenfalls am Gründonnerstag, um 18 Uhr wird die Hl. Messe vom Letzten Abendmahl in der Pfarrkirche zu Temeswar IV Josefstadt zelebriert. Auch diese hl. Messe wird von Seiner Exzellenz Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar zelebriert.

Karfreitag, 19. April : Die Gedenkfeier des Leidens und des Todes Jesu Christi wird um 15 Uhr in der Pfarrkiche von Temeswar VI Fratelia (Kischoda) abgehalten. Die Pfarrkirche wird um bis 21 Uhr offen bleiben. Auch am Karfreitag ist Bischof Josef Csaba Pál der Hauptzelebrant.

Karsamstag , 20. April: Die Ostervigil (Auferstehung) in der Osternacht. Um 20 Uhr findet in der Millenniumskirche, im Temeswarer Stadtviertel Fabrik, die Ostervigil statt, die am Kirchenplatz mit der Weihe des Feuers beginnt. Am Ende der Ostervigil wird die Osterprozession abgehalten. Der Hauptzelebrant ist Seine Exzellenz Josef Csaba Pál, Bischof von Temeswar.

Ostersonntag, 21. April: Hochfest der Auferstehung des Herrn, Ostern.

Am Ostersonntag, dem 21. April, wird Seine Exzellenz Josef Csaba Pál um 10 Uhr, in der Pfarrkirche zum Allerheiligsten Herzens Jesu zu Temeswar III Elisabethstadt das Pontifikalamt des Osterfestes in ungarischer Sprache zelebrieren.

Ostermontag, 22. April: Die heiligen Messen in den Kirchen der Stadt und des Bistums Temeswar, werden am Ostermontag, dem 22. April, nach dem gewöhnlichen Sonntagsprogramm abgehalten.

Msgr. Johann Dirschl, Generalvikar