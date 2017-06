Uni bietet Unterkunft für Studienbewerber

Von: Andreea Plettlinger



Montag, 26. Juni 2017

Kandidaten, die sich in diesem Sommer dem Aufnahmeverfahren an der Temeswarer West-Universität stellen, können sich um eine kostenlose Unterkunft für drei Tage auf dem Campus bewerben. Die Maßnahme sei „Teil eines breit gefächerten Pakets von Angeboten, das nun den Kandidaten auch die Möglichkeit bietet, einen Tag früher anzureisen. Außerdem hat die West-Uni in verschiedenen Verwaltungskreisen Prüfungszentren eingerichtet“, sagt der Rektor der West-Uni Temeswar, Dr. Marilen Pirtea.

Die Uni-Aufnahmen sind zwischen dem 10. - 28. Juli geplant. Aufnahmezentren außerhalb von Temeswar gibt es in der Zeitspanne 11. - 14. Juli in Deva, Reschitza, Drobeta Turnu-Severin, Râmnicu Vâlcea und Târgu Jiu. Kandidaten, die bei Schülerolympiaden oder anderen nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet wurden, können sich im Vorfeld online für einen Studienplatz bewerben. Weitere Informationen auf www.uvt.ro .