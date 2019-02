135 Todesfälle durch Grippevirus

Mittwoch, 20. Februar 2019

Bukarest (ADZ) - Die Grippeepidemie hat in den letzten Tagen weitere vier Todesfälle verursacht, eine 26-jährige Frau aus Giurgiu und eine 50-jährige aus Hermannstadt/Sibiu ohne andere gesundheitliche Beschwerden starben an der Infektion mit dem Grippevirus. Auch ein Mann im Alter von 87 Jahren aus dem Kreis Mureș und ein 50-jähriger aus Brăila starben daran, beide litten auch an anderen Krankheiten. Keines der vier Opfer war gegen die Grippe geimpft. Insgesamt sind es nun 135 Personen, die dem Grippevirus des Types AH erlegen sind.