Abgabe der Steuererklärung auf Juli verschoben

Donnerstag, 14. März 2019

Bukarest (ADZ) - Premierministerin Viorica Dăncilă teilte am Dienstag mit, dass der Termin für die Abgabe der Steuererklärung sowie die Erklärung der Sozialabgaben für natürliche Personen vom 15. März auf den 31. Juli verschoben wurde. Das Formular 230, anhand dessen zwei Prozent der Einkommenssteuer von Gehalt und Rente an eine Nichtregierungsorganisation (ONG) weitergeleitet werden können, kann ebenfalls bis einschließlich 31. Juli eingereicht werden. Personen, die die Steuererklärung per Internet einsenden und sämtliche Abgaben bis zu besagtem Termin bezahlen, erhalten eine Vergünstigung von fünf Prozent.