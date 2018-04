Abgeordnete gegen Projekt zur Unvereinbarkeit

Freitag, 20. April 2018

Bukarest (ADZ) - Die Abgeordnetenkammer hat am Mittwoch eine Gesetzesreform abgelehnt, die eine Verjährung von Unvereinbarkeitsdelikten für öffentliche Amtsträger nach drei Jahren vorsieht. Der PSD-Abgeordnete Cătălin Rădulescu hatte das Projekt eingebracht – am Wochenende entzog ihm seine Partei nach dessen Kritik am Parteitag jedoch das Vertrauen. Damit wurde auch die vorherige Unterstützung der PSD für sein Vorhaben hinfällig; deren Abgeordnete folgten nun der Parteilinie.