Abtreibungsgegner organisieren Demonstrationen

Dienstag, 27. März 2018

Bukarest (ADZ) - Kinder kriegen Kinder: Laut Behörde für Sozialhilfe und Kindeswohl (DGASPC) steigt die Zahl minderjähriger Mütter von Jahr zu Jahr – dafür seien die mangelnde Sexualaufklärung und Unwissen über Verhütung verantwortlich. Dagegen propagieren kirchliche und religiöse Gruppen ein traditionelles Familienbild: Am Wochenende folgten Tausende den Aufrufen christlicher Abtreibungsgegner und machten landesweit gegen Abtreibungen mobil. Allein in Klausenburg/Cluj-Napoca demonstrierten am Samstag rund 2000 Gläubige gegen Abtreibungen und für das homophobe Referendum zur verfassungsmäßigen Definition der Familie.