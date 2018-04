Ärztegehälter: Dăncilă fordert Nachbesserungen

Freitag, 20. April 2018

Bukarest (ADZ) - Premierministerin Viorica Dăncilă (PSD) hat am Mittwoch umgehende Nachbesserungen bei der Auszahlung der Ärztegehälter gefordert. Sie appellierte an die Ministerien für Gesundheit, Arbeit und Finanzen, bis zum Ende dieser Woche Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Zuvor hatten Ärzte an mehreren Krankenhäusern gegen die Unregelmäßigkeiten protestiert, die durch die Umstrukturierung der Lohnzahlungen entstanden seien. Nach Medienberichten seien neben Lohnsteigerungen trotz der Zusage höherer Löhne auch Gehaltseinbußen zu verzeichnen – hierfür werden Kürzungen bei den Zulagen verantwortlich gemacht.