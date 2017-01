Akte Olguţa Vasilescu zurück zur DNA

Dienstag, 31. Januar 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die Akte der ehemaligen Bürgermeisterin von Craiova und jetzigen Arbeitsministerin Olguţa Vasilescu geht zurück an die DNA. So lautet das rechtskräftige Urteil des Appellationsgerichts Bukarest, das somit ein vorangegangenes Urteil des Stadtgerichts bestätigt. In der Sache handelt es sich um die Renovierung des Stadtzen-trums von Craiova, bei der es Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Das Gericht hält jetzt fest, dass die Beschuldigungen sich z. T. auf ungültige Zeugenaussagen und illegal abgehörte Telefongespräche stützen.