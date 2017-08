Am 1. September Herbsttagung des Parlaments

Dienstag, 29. August 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) – Der Vorsitzende der PSD und der Abgeordnetenkammer, Liviu Dragnea, hat in Neptun erklärt, dass die Herbsttagung des Parlaments Freitag, den 1. September, beginnen soll. Für den Senat und die Abgeordnetenkammer gelte die gleiche Uhrzeit - 11 Uhr. Dies sei in der Regierungskoalition festgelegt worden. Inzwischen ist die Einberufung des Senats durch dessen Vorsitzenden Călin Popescu Tăriceanu im Amtsblatt (Monitorul oficial) erschienen. Leitungsgremien der PSD haben in Neptun die gesetzlichen Prioritäten, die im Parlament anstehen, beraten.