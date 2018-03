Am Sonntag Übergang zur Sommerzeit

Samstag, 24. März 2018

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (vom 24. zum 25. März) geht Rumänien zur offiziellen Sommerzeit über. Dies erfolgt wie jedes Jahr am letzten Sonntag des Monats März. Demnach werden die Uhrzeiger von 3 Uhr auf 4 Uhr gestellt. Die Sommerzeit ist bis zum 28. Oktober, dem letzten Sonntag des Monats, gültig. Bei der Eisenbahn erfolgt die Umstellung so, dass die Züge ab 4 Uhr nach der Sommerzeit abfahren werden. Bei den Zügen, die nach der Winterzeit abgefahren sind und sich auf der Strecke befinden, wird es zu Verspätungen kommen.