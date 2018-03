Angeklagtes CNSAS-Mitglied vor Bestätigung

Donnerstag, 29. März 2018

Bukarest (ADZ) - Die PSD will ein Mitglied des Rats für die Aufarbeitung der Securitate-Archive (CNSAS) für eine neue Amtszeit bestätigen lassen, obwohl dieses sich in der Causa der „Mineriade“ von 1990 vor Gericht zu verantworten hat. Gegen Cazimir Ionescu, Vizepräsident des ersten Nachwende-Parlaments (CPUN), hatten die Militärstaatsanwälte Anklage wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhoben. Nichtsdestotrotz erhielt Ionescu am Dienstag den Segen der Rechtsausschüsse des Parlaments für eine weitere Amtszeit.