Arafat: eine Strandpolizei ist nötig

Dienstag, 22. August 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Staatssekretär Raed Arafat hat mitgeteilt, dass im Innenministerium die Bildung einer Strandpolizei erwogen wird, nachdem die Rettungsschwimmer von Salvamar nicht genug Möglichkeiten haben, ihre Warnungen durchzusetzen. Vor allem müssten Strafen gegen Zuwiderhandelnde eingeführt werden. Die Rettungsschwimmer hatten in dieser Saison, die am 15. Juni begonnen hat und bis zum 15. September dauert, 900 Einsätze. In 27 Fällen konnten sie nicht mehr helfen. Als letzter ist Samstag in Konstanza der Schriftsteller Mircea Ţuglea (47), Chefredakteur von „Tomis“ und Herder-Stipendiat, ertrunken.