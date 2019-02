Aufruf eines Kreisratschefs zu Verwaltungsstreik

Freitag, 15. Februar 2019

Bukarest (ADZ) - Der Klausenburger Kreisratschef Alin Tise hat am Mittwoch die Kommunalverwaltungen des Landes zu einem „Verwaltungsstreik“ aufgerufen, nachdem alles Flehen um angemessene Budgets der Kommunen nichts gebracht hat und die Koalition diesen nun auch die Sozialhilfezahlungen auflasten will. Der Etat, den das Parlament gerade verabschieden wolle, sei eine offenkundige „politische Vendetta“, die PSD-Chef Dragnea gegen erfolgreiche Kommunalverwaltungen führe. Er appelliere daher an alle, die mit diesem „Willkür-Haushalt“ unzufrieden sind, Streiks in Betracht zu ziehen, schrieb Tise in einer Presseerklärung.