Băsescu-Neffe zu drei Jahren Haft verurteilt

Mittwoch, 07. Februar 2018

Bukarest (ADZ) - Eine Instanz des Berufungsgerichts Bukarest hat am Montag Dragoş Băsescu, den Neffen des früheren Staatschefs Traian Băsescu, wegen Einflussnahme zu drei Jahren Haft verurteilt. Die Gerichtsinstanz sah es als erwiesen an, dass Băsescu Jr. von einem Unternehmer mit strafrechtlichen Problemen 500.000 Euro gefordert hatte, um sich bei der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT angeblich für diesen einzusetzen.



Das Urteil des Berufungsgerichts ist rechtskräftig, Dragoş Băsescu, der letztlich just von besagtem Unternehmer bei der DNA angezeigt worden war, hat seine Haftstrafe bereits angetreten.