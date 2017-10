Belina-Affäre: Ausschuss stärkt Plumb den Rücken

Mittwoch, 18. Oktober 2017

Bukarest (ADZ) - In der „Belina“-Affäre hat der Rechtsausschuss des Unterhauses am Montag den DNA-Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität der PSD-Abgeordneten und jüngst zurückgetretenen Ministerin für Europafonds, Rovana Plumb, abgelehnt. Man habe die von der DNA übermittelten Unterlagen durchgesehen und keine Argumente gefunden, die die Vorwürfe gegen Plumb erhärten würden, so der Befund des Ausschusses. Dessen Vorsitzender, Eugen Nicolicea, erklärte sogar, dass der von Rovana Plumb und Sevil Shhaideh umgewidmete Donau-Arm Pavel inzwischen verlandet sei und die Ermittlungen schon daher hinfällig wären.