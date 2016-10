„Black Cube“- Affäre: Zwei Israelis geständig

Mittwoch, 26. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - In die Affäre um die Ausspähung von DNA-Chefin Laura Kövesi durch Agenten der israelischen Intelligence-Firma „Black Cube“ kommt Bewegung: Die im Frühjahr in Rumänien festgenommenen „Black Cube“-Mitarbeiter Ron Weiner und David Geclowitz sind geständig. Anklage und Verteidigung einigten sich entsprechend auf ein Schnellverfahren sowie auf zu Bewährung ausgesetzte Haftstrafen. Die Geständnisse der beiden sind bereits an das Landgericht Bukarest weitergeleitet worden, wo das „Black Cube“-Verfahren anhängig ist.