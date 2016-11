Boc und zwei Minister als Zeugen bei DNA

Samstag, 05. November 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) – Der ehemalige PDL-Premier und jetzige Bürgermeister von Klausenburg/Cluj-Napoca, Emil Boc, war Donnerstag als Zeuge zur DNA Ploieşti vorgeladen, ebenso die ehemaligen PDL-Wirtschaftsminister Adriean Videanu und Vasile Ariton. Es geht um die Strafsache „Geld für die Partei“ in der Periode 2009 – 2012, als das Wirtschaftsministerium an die Spitze von nationalen Gesellschaften solche Personen ernennen sollte,die bereit waren, Geld in die Parteikasse fließen zu lassen. In der Affäre ist schon der ehemalige Generalsekretär der PDL und spätere Ko-Vorsitzende der PNL Vasile Blaga angeklagt, dass er von dem Geschäftsmann Gheorghe Ştefan in drei Raten 700.000 Euro erhalten habe.