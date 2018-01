Bürgermeister will gegen PSD-Senatorin Andronescu klagen

Dienstag, 23. Januar 2018

Bukarest (ADZ) - Der Bürgermeister von Roman, Lucian Micu (PNL), will gegen PSD-Senatorin Ecaterina Andronescu klagen, nachdem diese ihm unterstellt hatte, Bewohner seiner Kleinstadt zur Bukarester Großdemo gebracht zu haben. Er sei schockiert über diese Verleumdung und werde nicht zögern, gegen Andronescu Anzeige zu erstatten, sagte Micu der Presse. Letztere hatte in einem TV-Gespräch die Protestler von Samstag verrissen bzw. geäußert, diese würden dem Image des Landes bloß schaden. Dabei behauptete Andronescu auch, dass viele de facto von Oppositionspolitikern angekarrt worden seien und führte dabei Micu als Bespiel an.