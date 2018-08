Bukarester Gendarmerie mit neuem Chef

Freitag, 31. August 2018

Bukarest (ADZ) - Die Bukarester Gendarmerie (DGJMB) wird in den kommenden sechs Monaten vom Gendarmerie-Major Laurențiu Cazan geleitet. Die Entscheidung wurde nach Auslaufen des Mandats von Alin Mastan von der Zentralbehörde der rumänischen Gendarmerie getroffen, wie aus einer DGJMB-Pressemitteilung hervorgeht. Laurențiu Cazan war bei der gewaltsamen Demonstrationsauflösung vom 10. August am Bukarester Victoriei-Platz Einsatzbefehlshaber. Im Anschluss an die Demonstration erklärte Cazan, dass er sich selber nichts vorzuwerfen habe, sich jedoch bei denjenigen entschuldige, die während des Polizeieinsatzes grundlos zu leiden hatten.