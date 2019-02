Chef der Ständigen Wahlbehörde zurückgetreten

Mittwoch, 20. Februar 2019

Bukarest (ADZ) - Der Chef der Ständigen Wahlbehörde (AEP), Daniel Barbu, ist am Montag von seinem Amt zurückgetreten. Wie Barbu bekannt gab, will er bei der Europawahl im Mai auf der Wahlliste seiner Partei, der rumänischen ALDE, antreten. Erst Stunden davor hatte Ex-Premier Victor Ponta seinen umgehenden Rücktritt gefordert, nachdem sich herausgestellt hatte, dass Barbu auch als AEP-Chef heimlich an Sitzungen seiner Partei teilgenommen hatte. Als sein Nachfolger ist PSD-Schatzmeister Mircea Drăghici im Gespräch, der erst letzte Tage angekündigt hatte, für das Amt des Transportministers nicht länger zur Verfügung zu stehen.