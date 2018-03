Chișinău: Demo für Wiedervereinigung

Viele rumänische, kaum moldauische Spitzenpolitiker

Dienstag, 27. März 2018

Chișinău/Bukarest (ADZ) - Aus Anlass der 100-Jahrfeier der Vereinigung Rumäniens mit Bessarabien haben am Sonntag in der moldauischen Hauptstadt Tausende Menschen eine Wiedervereinigung der beiden Staaten gefordert. Die Organisatoren hatten rund 100.000 Menschen erwartet, jedoch kamen bloß geschätzte 7000. Dafür reisten zahlreiche rumänische Politiker an, darunter Ex-Präsident Traian Băsescu, USR-Chef Dan Barna, PSD-Senator Titus Corlățean u. a. Die moldauischen Regierungspolitiker blieben dem Event fern.



Meinungsumfragen bestätigen mit schöner Regelmäßigkeit, dass sich hinsichtlich der Wiedervereinigung die Begeisterung beidseitig in Grenzen hält: Laut Ergebnissen einer Mitte Dezember erstellten Umfrage des Instituts für Staatstätigkeit (IPP) sprechen sich lediglich 21,8 Prozent der moldauischen sowie knapp 27 Prozent der heimischen Befragten dafür aus.