Codruţa Kövesi: Zur Demission besteht kein Anlass

Donnerstag, 19. Januar 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die Chefstaatsanwältin der Antikorruptionsbehörde DNA, Laura Codruţa Kövesi, die in den „Enthüllungen“ des steckbrieflich gesuchten Geschäftsmanns und ehemaligen Abgeordneten Sebastian Ghiţă vorkommt, verteidigt sich entschieden: Wenn sie als Vertreterin ihrer Institution bei „privaten Ereignissen“ dabei gewesen wäre, so sei nicht sie diejenige, die die Gästeliste aufgestellt habe. Sie könne nichts dafür, wenn auch Leute dabei gewesen seien, die nachher von DNA strafverfolgt wurden. Was ihren eventuellen Rücktritt betrifft, sagte Kövesi wörtlich: „Es besteht kein Grund zur Demission. Ich wurde bei DNA eingesetzt, damit ich hochrangige Korruption aufdecke.“