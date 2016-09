Dacian Cioloş zur Vollversammlung der UNO abgereist

Dienstag, 20. September 2016

Bukarest (ADZ) - Premier Dacian Cioloş vertritt Rumänien bei der heute beginnenden Generaldebatte der UN-Vollversammlung. Auf der Agenda des Regierungschefs in New York stehen Gespräche mit UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und den Präsidenten Finnlands, Palästinas sowie Ägyptens. Cioloş beteiligt sich am jährlichen Treffen der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt sowie an jenem zur Flüchtlingskrise. Er nimmt an dem von US-Präsident Barack Obama gegebenen Dinner teil und trifft die lokale rumänische Gemeinschaft. Cioloş‘ Rede vor der UN-Vollversammlung ist für Mittwoch anberaumt.