Dăncilă beteiligt sich am Referendum

Donnerstag, 23. Mai 2019

Viorica Dăncilă Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Premierministerin Viorica Dăncilă kündigte im Rahmen eines Besuchs des Verwaltungskreises Bacău am Mittwoch an, sich am Sonntag, dem 26. Mai, sowohl an den Europaparlamentswahlen als auch am von Staatspräsident Klaus Johannis initiierten Referendum zu beteiligen. Sie sei eine Unterstützerin des Rechtsstaates und der Unabhängigkeit der Justiz, gab die PSD-Spitzenpolitikerin zu Protokoll. Die Abstimmungen seien sehr wichtig und müssten daher mit großer Ernsthaftigkeit behandelt werden, so Dăncilă weiter.