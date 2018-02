Dăncilă: Dragnea als Anwärter für Präsidentschaft

Dienstag, 27. Februar 2018

Bukarest (ADZ) - Regierungschefin Viorica Dăncilă (PSD) sieht ihren vorbestraften Parteichef Liviu Dragnea als Anwärter auf das Präsidentschaftsamt: Es sei zwar noch verfrüht, darüber zu sprechen, doch sei es „nun einmal so, dass Parteichefs für das höchste Amt im Staat“ aufgestellt werden, sagte Dăncilă am Sonntagabend in einem TV-Gespräch.



Davor hatte auch die Nummer 2 in der PSD, Niculae Bădălău, aufgezeigt, dass Dragnea beste Aussichten hat, als Präsidentschaftsanwärter aufgestellt zu werden. Seine Verurteilung spiele dabei keine Rolle, da von Rechts wegen die Kandidatur Vorbestrafter nicht untersagt sei, so Bădălău.