Freitag, 14. Dezember 2018

In der Plenarsitzung des Parlaments am Mittwoch: Während Viorica Dăncilă das Programm und die Prioritäten der kommenden EU-Ratspräsidentschaft vorstellte, protestierten Abgeordnete und Senatsmitglieder der USR gegen die eventuelle Dringlichkeitsverordnung im Zusammenhang mit den Änderungen in der Justizgesetzgebung. Die Protestler hielten Plakate mit der Aufschrift „Nu dați OUG“ (Beschließen Sie keine Dringlichkeitsverordnung) hoch.

Foto: Agerpres