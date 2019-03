Dăncilă: US-Vize Mike Pence besucht Rumänien

Bukarest (ADZ) – Premierministerin Viorica Dăncilă hat am Donnerstagabend bekanntgegeben, dass der Vizepräsident der USA, Mike Pence, auf Einladung Dăncilăs Rumänien in der ersten Jahreshälfte des laufenden Jahres besuchen wird. Dies habe Pence während eines Telefongesprächs mit Dăncilă am Donnerstag versprochen. „Es war ein warmes, punktuelles Gespräch, das die Bereitschaft zur Zusammenarbeit beider Teile gezeigt hat“, sagte Dăncilă. Bei der Diskussion ging es unter anderem um die positive Entwicklung der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und den USA sowie aktuelle internationale Themen.