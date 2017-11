Der Generaldirektor von Metrorex wurde entlassen

Samstag, 04. November 2017

Bukarest (ADZ) - Der Verkehrsminister Felix Stroe kündigte am Freitagmorgen an, dass er den Generaldirektor von Metrorex entlassen habe. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem eine U-Bahn in der Nähe der Eroilor-Station lahmgelegt wurde. Ein von einem gefallenen Abwasserrohr erzeugter Kurzschuss unterbrach um 5.24 Uhr den Bahnverkehr auf dem Streckenabschnitt Eroilor-Politehnica, Linie 1. Die Fahrgäste wurden evakuiert. Felix Stroe bat am Vormittag den Bürgermeister von Bukarest, die Anzahl der Busse in dem Stadtteil zu erhöhen, um die Passagiere zu befördern.