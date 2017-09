Die meisten Bettler in Linz kommen aus Kronstadt

Samstag, 16. September 2017

Kronstadt (ADZ) - Kronstädter Polizisten könnten in Zukunft nach Linz geschickt werden, um den dortigen Behörden bei der Bekämpfung des Bettelns behilflich zu sein. Die Anzahl der Bettler in der 250.000-Einwohnerstadt ist stark gestiegen, besonders viele sind Roma aus der Linzer Partnerstadt Kronstadt/Braşov. Roma-Familien bauen am Stadtrand von Linz immer wieder ihre illegalen Lager auf. Anfang dieser Woche ist eine vom Vizebürgermeister Detlef Wimmer geleitete Delegation aus Linz nach Kronstadt gekommen. Unter anderen wurde mit der hiesigen Lokalpolizei ein Projekt zur Verhinderung der Armutsreisen nach Linz initiiert.