Digitale Entgiftungskur in der Mărginimea Sibiului

Samstag, 08. Dezember 2018

Bukarest (ADZ) – Die Stadt Hermannstadt/Sibiu gehört zu den gastronomischen Top-Reisezielen für das Jahr 2019. Dies teilte die Fachzeitschrift „National Geographic Traveller“ mit. Hermannstadt biete nicht nur eine besondere kulinarische Vielfalt an, lohnend seien auch das Stadtbild und das reichhaltige Kulturangebot, hieß es. Zu den empfohlenen gastronomischen Reisezielen gehören in Europa die französische Insel Korsika, die britische Region West Yorkshire und die italienische Stadt Matera in der Region Basilikata.



Gleichzeitig empfiehlt ein europäisches Fachportal das als Mărginimea Sibiului bekannte Hermannstädter Umland als eine Destination für die in Mode gekommenen Kuren für digitale Entgiftung (Digital Detox). In den 18 Ortschaften, die zur Mărginimea Sibiului gehören, könne man eine digitale Entgiftung in der Mitte der Natur vornehmen. Die Region lade dazu ein, das Handy wegzulegen und sich von sozialen Medien abzumelden. Man könne die Berge, die lokale Gastronomie und die unverfälschte Kulturlandschaft genießen.