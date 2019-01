Disziplinarverfahren gegen Militärstaatsanwälte

Ermittler der Gewalt gegen Demonstranten im Visier

Donnerstag, 17. Januar 2019

Bukarest (ADZ) - Die Gerichtsinspektion hat am Dienstag Disziplinarverfahren gegen drei Militärstaatsanwälte eingeleitet, die in der Causa der Gewalt der Ordnungskräfte vom 10. August 2018 ermitteln.



Visiert sind der Chefermittler der Militärstaatsanwaltschaft, Gheorghe Coșneanu, und seine Kollegen Codruț Mihalache und Bogdan Pîrlog. Die drei Militärstaatsanwälte hatten nach der brutalen Auflösung der Großdemo vom 10. August, als bekanntlich über 450 Menschen verletzt wurden, einen Großteil der knapp 900 gegen die Gendarmerie eingegangenen Strafanzeigen entgegengenommen und anschließend Ermittlungen eingeleitet. Chefermittler Coșneanu wirft die Gerichtsinspektion nun vor, in die umfangreichen Ermittlungen auch drei Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft einbezogen und damit gegen die Hausordnung verstoßen zu haben. Dem Militärstaatsanwalt Pîrlog wird indes seine Anwesenheit vor Ort vorgeworfen – sein Heimweg hatte ihn am Victoriei-Platz vorbeigeführt, wo er verblieb, um das strittige Einsatzverhalten der Gendarmerie zu beobachten. Nun wirft die Gerichtsinspektion ihm vor, sich dort „trotz fehlender Indizien für eine mögliche Straftat“ aufgehalten zu haben.