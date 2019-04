DNA: schnellere Termine für Dragnea und Vâlcov

Freitag, 19. April 2019

Bukarest (ADZ) - Die Antikorruptionsbehörde DNA hat am Mittwoch beim Obersten Gericht in den Berufungsverfahren der erstinstanzlich zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilten Angeklagten Liviu Dragnea und Darius Vâlcov (beide PSD) schnellere Verhandlungstermine beantragt, da beide Verfahren Gefahr laufen, wegen der nahenden Verjährung eingestellt werden zu müssen. Der vorbestrafte PSD-Chef schoss daraufhin prompt gegen die DNA: Er verstehe das Vorgehen der DNA überhaupt nicht, es sei absolut keine Eile geboten, die DNA scheine offenkundig Menschen „planmäßig erledigen“ zu müssen, so Dragnea.