Doina Gradea ist neue Intendantin von TVR

Freitag, 30. März 2018

Bukarest (ADZ) - Beide Parlamentskammern haben am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung den neuen 13-köpfigen Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders TVR bestimmt. Dieser konnte 348 Ja-Stimmen auf sich vereinigen; zwei Parlamentarier votierten mit „Nein“. Er setzt sich aus Vertretern von politischen Parteien, Regierung, Präsidentschaft und Betriebsrat zusammen. Im Anschluss an die Wahl schlug er dem Parlament die bisherige Interimsvorsitzende Doina Gradea als Intendantin vor; dieses folgte dem Vorschlag mit 209 Ja-Stimmen. Die frühere Mitarbeiterin des Ex-Medienunternehmers Adrian Sârbu genießt die Rückendeckung der PSD.