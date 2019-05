Dragnea besteht auf neuer Regierungsstruktur

Dienstag, 14. Mai 2019

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Wochenende im Kontext der jüngsten Regierungsumbildung erneut auf eine Vertrauensabstimmung im Parlament über eine neue Regierungsstruktur gedrängt – ein Schritt, den Regierungschefin Viorica Dăncilă bisher abgelehnt hatte. Wenn sie kein „lahmes Kabinett“ mit drei Interims-Ministern in Kauf nehmen wolle, bleibe nichts anderes übrig, als vor das Parlament zu treten, da Staatschef Johannis neue Ministervorschläge wohl kaum absegnen werde, so Dragnea.