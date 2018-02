Dragnea feilt am Status des Königshauses

Donnerstag, 08. Februar 2018

Bukarest (ADZ) - PSD- und Kammerchef Liviu Dragnea hat am Dienstag bekannt gegeben, nach wie vor an dem von Ex-Premierminister Mihai Tudose abgelehnten Gesetzentwurf betreffend den künftigen Status der Königsfamilie zu feilen. Gegenwärtig seien die Gespräche mit den Vertretern des Königshauses voll im Gange, um erstens ein verfassungskonformes Gesetzesprojekt aufzustellen und zweitens den verfahrenstechnischen Ablauf zu eruieren, sagte Dragnea. Dabei sei weniger die Gesetzesvorlage an sich das Problem, sondern vor allem die Frage, „ob per Gesetz eine Einrichtung namens Königshaus gegründet wird“, erläuterte der PSD-Chef.