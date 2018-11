Dragnea ficht auch seinen neuen Strafsenat an

Samstag, 24. November 2018

Liviu Dragnea Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea, dessen zweites Korruptions- bzw. Berufungsverfahren beim Obersten Gericht (OG) anhängig ist, hat am Freitag auch den neuen fünfköpfigen Spruchkörper, der in seiner Causa ein rechtskräftiges Urteil zu fällen hat, vor Gericht angefochten. Den ersten war Dragnea mittels einer Organstreitklage losgeworden; nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zu seinen Gunsten ließ OG-Präsidentin Cristina Tarcea alle Straf- und Zivilsenate neu auslosen. Zu Dragneas Pech ist sein neuer Strafsenat mit ebenso strengen Richtern wie der erste besetzt, sodass er die Instanz nun erneut ändern lassen will.