Dragnea kündigt Änderungen der „Gier-Steuer“ an

Dienstag, 12. März 2019

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat am Wochenende Änderungen des Eilerlasses Nr. 114/2018 in Aussicht gestellt, der bekanntlich den Banken-, Energie- und Telekom-Bereich mit neuen Steuern belegt. Dragneas Ankündigung erfolgt, nachdem Notenbank und EU-Kommission vor den verheerenden Auswirkungen der sogenannten „Gier-Steuer“ auf die Wirtschaft gewarnt hatten und die Ratingagentur S&P erste jüngst gedroht hatte, die Kreditwürdigkeit Rumäniens auf „Ramsch“ herabzusetzen. Man werde sich mit „den Vertretern des Banken-, Energie- und Telekom-Bereichs auf Lösungen einigen“ und diese umgehend umsetzen, so Dragnea.