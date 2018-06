Dragnea kündigt Großkundgebung an

Neues Motto: Verteidigung der Demokratie

Mittwoch, 06. Juni 2018

PSD-Parteichef Liviu Dragnea will am Samstag mit Hilfe der Kreisverbände seiner Partei Hunderttausende Demonstranten auf der Bukarester Piața Victoriei versammeln. Seine Mission: der Kampf gegen den „Parallelstaat“.

Foto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Nach der Unterstützung für die „traditionelle Familie“ und die Regierung Dăncilă und nach dem geplanten Protest gegen den Missbrauch des Rechtsstaats ändert die PSD zum dritten Mal das Motto ihrer angekündigten Großdemonstration am Samstag. Laut Parteichef Liviu Dragnea sollen sich ab 20 Uhr auf der Bukarester Piața Victoriei „Hunderttausende“ Parteimitglieder nun für die „Verteidigung der Demokratie“ versammeln. Man wolle ein Zeichen gegen Machtmissbrauch setzen; der Rechtsstaat und die Demokratie seien in Gefahr. Man sei bereit, den Kampf „bis zu seinem Ende zu führen“, gab sich Dragnea entschlossen. Der „Parallelstaat“, bestehend aus nicht gewählten, illegitimen Personen in verschiedenen Institutionen, sei zu einer bedrohlichen Macht geworden.



Die Planungen gehen bereits ins Detail: Auf der Piața Victoriei sollen die von der Hüfte aufwärts weiß gekleideten Mitglieder eines jeden PSD-Kreisverbands ihnen zugewiesene Bereiche einnehmen. Die Parteifarben rot und weiß werden durch die Nationalfarben ergänzt: Auf zehn Personen soll je eine Landesflagge entfallen – ein Gruppenleiter für je vierzig Personen soll für Umsetzung und Choreografie Sorge tragen.