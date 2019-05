Dragnea kürt trotz Fiasko Präsidentschaftskandidaten

Dienstag, 28. Mai 2019

Bukarest (ADZ) - PSD-Chef Liviu Dragnea hat, wie vor den Wahlen bereits versprochen, am Sonntagabend trotz des Wahlfiaskos für die PDS bei den EU-Wahlen die möglichen Präsidentschaftskandidaten seiner Partei bekannt gegeben. Die PSD-Leitungsgremien hätten sich, seiner Meinung nach, zwischen der Oberbürgermeisterin von Bukarest, Gabriela Firea, und seinem in der Wahlgunst abgesackten Koalitionspartner, ALDE-Chef Călin Popescu-Tăriceanu, zu entscheiden.



Gabriela Firea reagierte darauf höchst überrascht und hat den Vorschlag, als Kandidatin für das Präsidialamt anzutreten, abgelehnt. Auf Facebook ließ die Spitzenpolitikerin verlauten, im Vorfeld sei es zu keinerlei Gesprächen hinsichtlich einer möglichen Kandidatur gekommen. Auch sei sie nicht am Amt der Parteichefin interessiert. Die PSD müsse in der kommenden Zeit Anstrengungen unternehmen, das Vertrauen der Bevölkerung zurückzuerlangen. Es sei nun an der Zeit für die Partei, sich zu reorganisieren und neu aufzustellen.