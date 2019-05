Dragnea setzt bei Kampagne auf Vorwürfe an Johannis

PSD unterstellt dem Staatspräsidenten Aufhetzung

Dienstag, 21. Mai 2019

Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Bei der PSD-Wahlveranstaltung am vergangenen Sonntag in Târgoviște hat Parteichef Liviu Dragnea heftige Kritik an Staatspräsident Klaus Johannis geübt.



Johannis sei der „größte Stumme“, den die Politik jemals hervorgebracht habe, der aber nun anfängt, laut zu sein, um das wirtschaftliche Wachstum Rumäniens zu übertönen, welches allein der Regierungspartei PSD zu verdanken sei. „Dieser Mensch kann sein Land nicht lieben“, hieß es weiter, er habe Hass und „Krieg“ unter den Rumänen verbreitet und wünsche sich, dass es Rumänien schlecht gehe. Anschließend hob Dragnea den großen Unterschied zwischen den „seinigen“ und den „anderen“ hervor: „In erster Linie lieben wir die Demokratie, Johannis und die seinigen wollen sie zerstören. Wir lieben Wahlen, wir glauben daran und wollen durch Wahlen gewinnen – Johannis will durch Staatsanwälte gewinnen“.



Auch die Journalistin und PSD-Europaparlamentskandidatin Carmen Avram kam bei dem Treffen im gleichen Ton zu Wort: „Sie (Johannis & Co.) haben über Jahre Hass gestreut, bis sie das Land in zwei Lager gespalten haben. Ich habe das bessere gewählt, nämlich das der Sozialdemokraten.“