Dragnea strebt sauberes, demokratisches Land an

Erneut heftige Attacken gegen Präsident Johannis

Freitag, 13. Juli 2018

Bukarest (ADZ) – Der PSD-Vorsitzende Liviu Dragnea hat am Mittwoch in einem Interview mit einem privaten Nachrichtensender Staatschef Klaus Johannis erneut angegriffen. Laut Dragnea hätte Johannis Laura Codruța Kövesi nur deshalb entlassen, weil er sich vor einer Amtsenthebung fürchte und unbedingt eine zweite Amtszeit anstrebe, um weiterhin politische Immunität zu genießen. Johannis habe überhaupt keine Hemmung, die Verfassung zu missachten, ihm gehe es bloß darum, für seine Taten nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, so Dragnea. Johannis sei außerdem in Dragneas jüngster Verurteilung direkt impliziert. Er sei unschuldig und nur deshalb verurteilt worden, weil der Präsident und die Geheimdienste sich dafür eingesetzt hätten, deutete Dragnea an.



In dem Kampf gegen den Parallelstaat sei es wichtig, dass ihm alle mutigen Bürger folgen werden, er werde zweifellos weitermachen. Die Amtsenthebung des Präsidenten sei keinesfalls vom Tisch, den PSD-Parlamentariern habe er gesagt, sie könnten wann immer aus dem Urlaub gerufen werden, schloss der PSD-Vorsitzende. Es bestünde nun die Chance, aus Rumänien ein sauberes, demokratisches Land zu machen.